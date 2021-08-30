Artvin'de ikinci 'ölüme terk edilen at' vakası! Yürek parçalayıcı

Artvin’in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kars'tan Kırgızistan'da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir tıra yüklenen ancak tır şoförü Sarp Sınır Kapısı'ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan tır garajında ölüme terk ettiği atlarla ilgili yaşanan olayın ardından ikincisi yaşandı.