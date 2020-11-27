Artvin'de feci olay her şey saniyeler içinde oldu! Canlarını zor kurtardılar

Çevredekilerin yardımı ile ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Delioğu ve Kibar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi altına alındı. Aynı odada yan yana yatan Delioğu ve Kibar'ın el ve başlarında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Uzun bir süre tedavi görmeleri gereken iki arkadaş birbirine destek oluyor.