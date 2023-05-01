Artvin'de boğa güreşleri sezonu açıldı
ARTVİN’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivalleri başladı. Sezonun ilk boğa güreşleri festivali, Sakalar köyünde iki gün sürdü.
Artvin İl merkezine bağlı Sakalar köyündeki arenada gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa ağırlıklarına göre "mini", "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti.
Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 25 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü verildi.
Kentte boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşlerine hazırlık mahiyeti taşıyan güreşlere vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.
Festivale katılan Suat Seçgin şunları söyledi: “Coşkulu bir havadan geçiyor bugün de nasibimize biraz yağmur yağdı ama güzel şimdi hava da açtı güzel geçiyor ilgili yoğun giderek de ilgi artacaktır şimdi yaz sezonu gurbetçilerimiz çok. İstanbul, Bursa, Ankara, onlar da gelecektir izleyici sayısı günden güne daha da artacaktır."