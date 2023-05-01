Artvin'de boğa güreşleri sezonu açıldı

Festivale katılan Suat Seçgin şunları söyledi: “Coşkulu bir havadan geçiyor bugün de nasibimize biraz yağmur yağdı ama güzel şimdi hava da açtı güzel geçiyor ilgili yoğun giderek de ilgi artacaktır şimdi yaz sezonu gurbetçilerimiz çok. İstanbul, Bursa, Ankara, onlar da gelecektir izleyici sayısı günden güne daha da artacaktır."