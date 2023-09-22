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Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

Artvin Yusufeli'de turizm amaçlı yapılan Zipline'ı denemek isteyen Belediye Başkanı Zipline yaptığı esnada barajın üzerinde mahsur kaldı. Başkanı vatandaşlar ve görevliler halat yardımı ile barajın üzerinden kurtardı.

Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle ilçe sular altında kalmıştı. Yeni ilçe ise hemen barajın üst kotlarında inşa edildi. Baraj gölünün tamamen dolmasıyla Yusufeli Belediyesi, turizm amaçlı bölgenin tanıtımı için zipline projesinin hayata geçirdi.

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Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

Yusufeli Barajı gölünün iki yakası arasına bin 174 metre uzunluğundaki, baraj gölü üzerinde Türkiye’nin en uzun hattında olma özelliğine sahip olan zipline denme geçişi Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından yapıldı.

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Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

Başkan Aytekin, ilk denemesinde zipline üzerinde baraj gölünün ortasında kalınca yardımına zipline görevlileri ve vatandaşlar yetişti. 

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Artvin'de Belediye Başkanı Zipline yaparken barajın üzerinde mahsur kaldı! Belediye Başkanını vatandaşlar kurtardı

Bir saat baraj gölü üzerinde kurtarılmayı bekleyen Başkan Aytekin, karaya iner inmez kendisi kurtarmak için halat çeken kalabalığın arasında bulunan 6 yaşındaki Muhammet Turna’ya sarılarak öptü.

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