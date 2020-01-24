Artvin'de 2 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
ARTVİN’in Hopa ilçesinde bir TIR, park halindeki TIR'a çarptı. TIR'ın hurdaya döndüğü kazadan 2 kişi yaralı kurtuldu.
ARTVİN’in Hopa ilçesinde Mustafa Fatih Ö.’nün kullandığı 61 K 15827 plakalı TIR, yol kenarında park halinde duran yabancı plakalı başka bir TIR'a arakadan çarptı.
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Kazada TIR şoförü Mustafa Fatih Ö. ile yanındaki Halil İbrahim Ö. hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.
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Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, yolun temizlenip TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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