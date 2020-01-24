SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan can kaybı olduğuna dair açıklama geldi. Bakan Elazığ'a gidiyor Haberin devamı. Türkiye'nin yüreğine ağzına getiren depremden ilk görüntü geldi. Sarsıntı öyle şiddetli ki... Haberin devamı. Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı olduğu bildiriliyor... İşte ayrıntılar... Haberin devamı.

Artvin'de 2 kişi hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı

ARTVİN’in Hopa ilçesinde bir TIR, park halindeki TIR'a çarptı. TIR'ın hurdaya döndüğü kazadan 2 kişi yaralı kurtuldu.

ARTVİN’in Hopa ilçesinde Mustafa Fatih Ö.’nün kullandığı 61 K 15827 plakalı TIR, yol kenarında park halinde duran yabancı plakalı başka bir TIR'a arakadan çarptı.

17

Kazada TIR şoförü Mustafa Fatih Ö. ile yanındaki Halil İbrahim Ö. hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu.

27

Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

37

Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, yolun temizlenip TIR'ın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

47