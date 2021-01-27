Artvin Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı
ARTVİN'de yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde beton döküm işinin tamamlanmasına yaklaşıldı. 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.
Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliğinde sona gelinirken; baraj inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atıldı.
Yüklenici firma tarafından DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.
2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın gövde beton çalışmasında 4 milyon metreküp seviyesine ulaşıldı.
Barajın 4 milyon metreküplük gövde beton çalışması bu alanda bir rekoru getirirken; gövde beton çalışmasının yüzde 96’lık bölümü tamamlanmış oldu.