Artvin Yusufeli Barajı gövde inşaatının yüzde 96'sı tamamlandı

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliğinde sona gelinirken; baraj inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak bir rekora imza atıldı.