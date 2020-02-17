Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu Fındıklı'ya kadar ulaştı

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, TIR sürücülerinin büyük sıkıntı çektiğini belirterek, “Sarp sınır kapısında bazen dönem dönem sıkıntılar yaşanıyor. 8 Şubat'ta Gürcistan gümrüğünde kısa süreli bir sistem sıkıntısı yaşanmıştı. Arkasından 12, 13, 14 Şubat tarihlerinde ise kar yağışı nedeniyle Gürcistan tarafında yolun kapalı olması sebebiyle TIR geçişlerine izin verilmedi. Günlük 50 araca kadar düşürülen geçişler nedeniyle Türkiye tarafında TIR kuyruğu Rize'nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Gerek Türkiye gümrük personeli gerek Gürcistan personeli özveriyle çalışsa da yaşanan bu süreçte en büyük sıkıntıyı TIR sürücüleri çekiyor. 24 saat bir aracın içerisinde olmak ve gerekli doğal ihtiyaçlarını karşılamak gerçekten zor bir iş. Cuma günü Fındıklı'ya kadar uzanan kuyrukta 1200 civarında TIR vardı, bu sayının 750'ye kadar düştüğünü tespit ettik. Cumartesi 547 TIR, pazar 570 TIR'ın geçişi sağlandı. 550'sinin geçeceği düşünülürse Çarşamba günü en kötü olasılıkla Perşembe günü motor kuyruğunun sona ereceğini ifade edebiliriz” diye konuştu.