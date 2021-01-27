Arto'ya Çağla Şıkel'e söylediği 'Memelerini göstermemeyi öğret' sözleri pahalıya patladı
Çağla Şıkel'in YouTube videosuna hadsiz yorum yapan Arto'nun cezası kesildi. Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.
Çağla Şıkel, YouTube'da yayımladığı kanalına bir video çekti. Mini etekle nasıl oturup kalkılmasının taktiğini veren Şıkel'e Arto, ağır hakaretlerle eleştiri yağdırdı. Şıkel, Arto'yu affetmedi.
Kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Arto'dan şikayetçi olmuş, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve 3 ay mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Tazminat davasının duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davayı karara bağlayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 10 bin lira manevi tazminatın davalı Arto'dan alınarak Çağla Şıkel'e ödenmesine karar verdi.
Çağla'nın videosu: Çağla Şıkel, önceki gün YouTube, hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik takipçilerine bilgi vermişti.