Arto'nun 'Hadsiz' sözlerini Çağla Şıkel affetmedi cezası belli oldu
Arto'nun Çağla Şıkel için ''Memesini 70 milyona göstermemesini öğrensin önce'' sözleri olay yaratmıştı. Şıkel, Arto'yu affetmedi, cezası belli oldu.
Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan, sinkaflı küfürler eden şarkıcı Arto hakkında şikayette bulunmuştu. Şıkel, Arto'nun sosyal medya hesabından hem video çekerek söylediği hem de paylaşımının altına yazdığı şu sözleri affetmedi:
"Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de... Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?''
''Bir de bunlar bize oturup kalkma dersleri verir. Bu mankenimiz birçok defilede, vücudunu net olarak gösteren defilelerde çıkmıştır."
Bu paylaşımlarla Şıkel, Arto'nun kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti. Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti.