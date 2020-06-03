Arto canlı yayında Demet Akalın'a demediğini bırakmadı 'İyice kafayı yedi'
Sivri dilli iki şarkıcı ters düştü. Arto, Beyaz TV'de yayımlanan Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın'a çok sert çıktı.
Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına konuk olan şarkıcı Arto, yine olay açıklamalara imza attı. Şeyma Subaşı üzerinden Demet Akalın'a yüklenen Arto, Akalın'ın kafayı yediğini iddia etti.
Demet Akalın’a eleştiri oklarını çeviren Arto, "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum" dedi.
"Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."
Seren Serengil ile kanlı bıçaklı olan Gülben Ergen'i sevdiğini söyleyen Arto, "Ben Gülben Ergen'i seviyorum, kimse kusura bakmayın. Barışırsanız da siz" sözleriyle de programa damga vurdu.