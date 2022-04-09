Artık memelerim var! Ameliyat olup cinsiyet değiştirecek: Çukur yıldızı Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali olay oldu
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan 33 yaşındaki Ahmet Melih Yılmaz'ın son hali hayranlarını şaşırttı.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıl final yapan 'Çukur' dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Şinasi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla trans birey olduğunu duyurmuştu.
Instagram ve Tiktok'ta değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan Ahmet Melih Yılmaz bu süreçte kendisine en büyük desteği oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun verdiği belirtmişti.
Erdal Beşikçioğlu'nun kendisine baba gibi sahip çıktığını ifade eden Yılmaz, Berlin'e yerleşme hayalinin olduğunu açıklamıştı.