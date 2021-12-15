Artık ilaçlarını da Türkiye'den alıp gidiyorlar! Bulgaristan'dan akın akın gelip Aspirin alıyorlar

Türk Lirası son yılların en düşük seviyesine gerilerken, Bulgaristan, İran, Irak gibi komşu ülke vatandaşları fiyatlar çok daha düşük olduğu için Türkiye'ye gelip temel ihtiyaçları için alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirdi. Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor.