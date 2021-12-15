Artık ilaçlarını da Türkiye'den alıp gidiyorlar! Bulgaristan'dan akın akın gelip Aspirin alıyorlar
Türk Lirası'ndaki rekor değer kaybının ardından Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden almaya başladı... En gözde ilaçları koronaya iyi geldiğine inandıkları aspirin oluyor...
Türk Lirası son yılların en düşük seviyesine gerilerken, Bulgaristan, İran, Irak gibi komşu ülke vatandaşları fiyatlar çok daha düşük olduğu için Türkiye'ye gelip temel ihtiyaçları için alışveriş yapmayı alışkanlık haline getirdi. Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor.
Bulgaristan vatandaşları, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmazken, Bulgaristan vatandaşlarının en çok aldığı ilaçların başında ise aspirin geliyor.
Bilinçsizce kullanıldığı takdirde ölümcül olabileceği açıklanmasına rağmen, koronavirüs salgınını önlediği iddiasıyla, Bulgaristan vatandaşları kutu kutu aspirin alıyor.
Onlarca kutu aspirin alan Bulgaristan vatandaşları, zaman zaman Edirne’de eczanelerde aspirin bırakmıyor.