Artık gizlenmiyorlar! Kerem Bürsin 2025'e sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile veda etti
Fenomen Selin Yağcıoğlu ile sürpriz bir şekilde aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin bir süredir aşkını gizli saklı yaşıyordu. Sevilen oyuncu yılşbaşında ise bu gizliliği bozdu ve sevgilisi ile çok özel anlarını paylaştı.
Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin artık aşklarınızı gizlemiyor. Selin Yağcıoğlu, 2025’e veda paylaşımında sevgilisiyle birlikte verdiği pozlara da yer verdi. Çiftin fotoğraflarına beğeni yağdı.
Kerem Bürsin’le aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, 2025’e veda paylaşımında sevgilisiyle birlikte verdiği pozlara da yer verdi. Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan'la yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Selin Yağcıoğlu ise kısa bir süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırmıştı.
Bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ile yakın arkadaştı. Mehtap Algül, konuyla ilgili açıklama yapmış ve Selin Yağcıoğlu ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtmişti.
Instagram'ı aktif olarak kullanan Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin'i özlediğini takipçilerine duyurmuştu. 28 yaşındaki isim paylaşımında; 'Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli aşıklar gibi olduk görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan.' ifadelerini kullanmıştı.