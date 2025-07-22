Artık doktorlar kenevir yazacak! Kimler kenevir alabilecek uyuşturucu değil...

Tıbbi kenevir nedir? : Kenevir cannabis sativa adlı bitkiden elde edilir. İçeriğinde 2 temel madde bulunur. Bu maddeler CBD (kannabidiol) ve THC'dir. İlaç etkili olan bu bitki bağımlılık yapmaz. THC ise psikoaktif maddedir ama tıbbi kenevirde oranı %0.3’ün altında tutulur, yani uyuşturucu etkisi yoktur.