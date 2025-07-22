Artık doktorlar kenevir yazacak! Kimler kenevir alabilecek uyuşturucu değil...
Kenevir ülkemizde üretimi kısıtlı gerçekleştirilen birbitkiydi. Sağlık alanında yapılan düzenlemeye göre kenevir artık üretimi yasal olan bir mahsül haline geldi. Peki tıbbi kenevir nedir? Nasıl üretilecek? Satışı ve kullanımı nasıl olacak?
Türkiye’de tıbbi kenevir resmen yasalaştı. Bundan böyle doktorlar tedavi amaçlı olarak hastalara kenevir reçete edebilecek. Peki Tıbbi Kenevir nedir? Kimlere kenevir reçetesi yazılacak, nerede satılacak...
Tıbbi kenevir nedir? : Kenevir cannabis sativa adlı bitkiden elde edilir. İçeriğinde 2 temel madde bulunur. Bu maddeler CBD (kannabidiol) ve THC'dir. İlaç etkili olan bu bitki bağımlılık yapmaz. THC ise psikoaktif maddedir ama tıbbi kenevirde oranı %0.3’ün altında tutulur, yani uyuşturucu etkisi yoktur.
UYUŞTURUCU ETKİSİ VAR MIDIR?
Tıbbi kenevir, uyuşturucu maddelerden tamamen farklıdır. Bağımlılık yapmaz Yalnızca doktor reçetesiyle kullanılır. Sıkı denetim altında üretilecek, satılacak ve sadece eczanelerde erişilebilir olacak.
TIBBİ KENEVİR HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?
Tıbbi kenevirin kullanıldığı hastalıklar şöyle;
- Kronik ağrılar (nöropatik ve kas-iskelet kaynaklı)
- MS (Multipl Skleroz)
- Epilepsi (özellikle dirençli türleri)
- Kemoterapi kaynaklı bulantı
- iştahsızlık
- Anksiyete
- TSSB
- Uykusuzluk
- Romatizmal ve otoimmün hastalıklar
- Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklar