Artık çaresiz değil! Pankreas kanserine "olağanüstü aşı" bulundu!

Araştırmacılar, pankreas ve bağırsak kanseri hastalarının ömrünü uzatan yeni bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. Yapay zeka ise basit bir ses kaydından gırtlak kanserini tespit edebiliyor.

ABD'nin Boston ve Kaliforniya üniversitelerinden bilim insanları, pankreas ve bağırsak kanseri hastalarının ömrünü uzatan "olağanüstü" bir aşı geliştirdi.

Genetik uzmanlar, bu kanserlerde tümör büyümesinde kilit rol oynayan KRAS adlı geni hedef alan bir formül geliştirdi.

25 hasta üzerinde yapılan klinik testlerde, deneklerin üçte ikisinin bağışıklık sisteminin, kansere yol açan proteinlerle savaşmaya başladığı tespit edildi.

AŞI HASTANIN ÖMRÜNÜ UZATTI

Bazı hastalar aşı olduktan sonra yaklaşık iki buçuk yıl hayatta kalmayı başardı. Halihazırda pankreas kanseri teşhisi konan hastalara genelde bir yıldan az ömür biçiliyor.

ELI-002 2P adlı aşının bir diğer önemli özelliği ise kişiye özel olmaması. Yani hızla üretilmesi mümkün olabilecek.

Bilim insanları ise bulgulara temkinli yaklaşılmasından yana. Uzmanlar, bu konuda daha fazla araştırma gerektiği konusunda birleşiyor.

YAPAY ZERA GIRTLAK KANSERİNİ TESPİT EDİYOR

Öte yandan ABD'nin Oregon Üniversitesi araştırmacıları ise yapay zeka ile gırtlak kanserini teşhis edebildiklerini duyurdu

Ses kayıtlarını analiz eden yapay zekanın, iyi huylu nodüllerden erken evre gırtlak kanserine kadar anormal büyümeleri tespit edebildiği açıklandı.

