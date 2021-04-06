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Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

ANKARA, İzmir, Kayseri'de FETÖ operasyonları için düğmeye basıldı. Ekipler üç kentte çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

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Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Açıklamada, bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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Art arda FETÖ operasyonları! Çok sayıda şüpheli için gözaltı kararı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

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