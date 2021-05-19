Aromaterapi nedir? Radyoterapinin yan etkilerine karşı aromaterapi önerisi

Enfeksiyonlara karşı korur

Radyoterapinin uygulanan cilt bölgesine göre yan etkilerinin değişebildiğine dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti: "Ciltte kızarıklık, enfeksiyon, açık yaralar, kanamalar ya da nekroz gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Aromaterapi bu istenmeyen etkilerde hekimler ve hastalar için önemli bir destektir. Aromaterapide doğal ortamda yetiştirilmiş tıbbi bitkilerin yağları kullanılır. Aromaterapi yağlarının ciltteki kanlanmayı artırdığı, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonlarına karşı cildi koruduğu ayrıca istenmeyen ışınların cilt tarafından absorbe edilmesini azalttığı bilinmektedir.Tüm bu etkilerle beraber aromaterapinin radyoterapiye bağlı oluşabilecek cilt problemlerini önlediği ve tedavi ettiği de bilimsel olarak birçok çalışmada gösterilmiştir."