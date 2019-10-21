Arnavutköy'deki tecavüz olayının arkasından dram çıktı!

Suriyeli aile kızlarının kaçırıldığını öne sürdü

Şüpheli Cafer Ç.'nin emniyetteki ifadesinde, kiracıları olan Suriyeli Vahide'nin yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini öne sürdü. Cafer Ç., 5 ay önce ailesinin de rızasıyla Sultangazi'de kıyılan imam nikahıyla evlendiklerini iddia etti. Suriyeli kız ve ailesinin ise, Cafer Ç.'nin kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığı, yeğenlerinin polis olduğunu ve şikayetçi olmaları durumunda hiçbir sonuç alamayacaklarını söylediği için polise gitmekten çekindikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi.