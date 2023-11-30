Arnavutköy'de kan donduran olay! Durakta bekleyen eski dünürüne kurşun yağdırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi’nde gerçekleşti. 2021 yılında dini nikahlı eşinin kayıp başvurusunun ardından bir kuyuda cansız bedenine ulaşılan Aykut Avşar’ın ölümü ile ilgili dini nikahlı eşi kayınbabasını suçlarken, ölen kişinin babası da gelinini suçladı.