Arnavut müşterisinin özel isteğiyle başladı! Siparişlere yetişemiyor

Babam da sağolsun kimseyi kırmaz, onun istediği kahveyi onun tarifiyle pişirdi. Biz bu kahveyi ilk olarak Ahmet ağabeyimize özel yapıyorduk ancak sunumu gören esnafın talebi üzerine herkesin talebini yerine getirmeye çalıştık. Böylece bizim de önümüz açıldı. Bir nevi kahvenin de bizim de ufkumuz açıldı" dedi.