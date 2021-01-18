Armie Hammer'ın sapkın cinsel fantezilerini Bella Thorne savundu şoke etti
Armie Hammer'ın sapıkça cinsel fantezileri ifşa oldu. Bella Thorne, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla ünlü aktörü savundu.
Armie Hammer, bir süredir sosyal medyada dolaşan ona ait olduğu iddia edilen şiddet içerikli cinsel fantezi mesajlarıyla gündemden düşmüyor. Hatta iddialar için 'saçmalık' diyen Armie Hammer, Jennifer Lopez’le başrolü paylaşacağı Shotgun Wedding filminin kadrosundan çıkarıldı.
Armie Hammer’a ait olduğu söylenen mesajlar sosyal medyada dalga dalga yayılırken, eski sevgilisi Courtney Vucekovich, oyuncu hakkında şoke eden iddialarda bulundu.
Geçtiğimiz haziran ayında Hammer ile ilişki yaşayan 34 yaşındaki Vucekovich, Hammer'ın cinsel içerikli fantezilerini kendisine de anlattığını belirterek "Bana kaburgalarımı kırıp mangal yapmak ve yemek istediğini söyledi" dedi.
Armie Hammer, olaylar için ''Bana yönelik sahte çevrimiçi saldırılar'' demişti.