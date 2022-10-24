Armağan Çağlayan'dan İhsan Hala'ya tokat gibi cevap! Olayın perde arkasını tek tek ifşa etti
Sosyal medyada fenomen haline gelen ve 'İhsan Hala' olarak tanınan trans birey Ali İhsan Çolak geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programa katılmış, özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise katıldığı başka bir programda Çağlayan'ın kendisini kandırdığını ve verdiği sözü tutmadığını ifade ederek suçlamıştı. Armağan Çağlayan o suçlamaların perde arkasını takipçisinin yorumuna verdiği cevapta tek tek ifşa etti.
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan İhsan Hala olarak tanınan Ali İhsan Çolak samimi açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. "Hiçbir gelirim yok, komşularımın ve takipçilerimin yardımıyla geçinen bir insanım ama inanılmaz mutlu ve huzurluyum" diyen İhsan Hala, Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katıldığı programda Armağan Çağlayan ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.
Armağan Çağlayan'ı kendisini kandırdığını ve o programa gitmek için kendi cebinden 3 BİN TL masraf yaptığını iddia eden ünlü fenomenin iddialarına ünlü televizyoncunun bu olay hakkında ne diyeceği merak konusu olmuştu. Çağlayan sosyal medya hesabında takipçisinin yorumuna verdiği cevapta suskunluğunu bozdu.
Armağan Çağlayan sözünü tutmadı
Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan İhsan Hala, geçtiğimiz günlerde Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katılmıştı. Ünlü televizyoncu tarafından programa davet edildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Çolak, maddi yönden zor günler geçirdiğini ve Armağan Çağlayan tarafından programa gelmesinin karşılığında, evinin kirasını ve yol masraflarının karşılanacağının sözünün verildiğini açıklamıştı.
"Beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum"
'İhsan Hala', programdan sonra hiç bir şekilde Çağlayan'ın kendisine yardımcı olmadığını söylerken, 'Programa gelmek için 3000 lira masraf yaptım. Beni kandırdılar. Armağan Çağlayan’a hakkımı helal etmiyorum." diyerek bir iddia ortaya atması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.