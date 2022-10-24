Armağan Çağlayan'dan İhsan Hala'ya tokat gibi cevap! Olayın perde arkasını tek tek ifşa etti

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan İhsan Hala olarak tanınan Ali İhsan Çolak samimi açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. "Hiçbir gelirim yok, komşularımın ve takipçilerimin yardımıyla geçinen bir insanım ama inanılmaz mutlu ve huzurluyum" diyen İhsan Hala, Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katıldığı programda Armağan Çağlayan ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.