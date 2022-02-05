Armağan Çağlayan Zor Ama Sor YouTube programına Ekrem İmamoğlu şoku İBB kültür itiraz etti!
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zor Sor programıyla isim benzerliği olan Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Zor Ama Sor programının ismi İBB Kültür'ün itirazıyla değiştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube'daki Zor Sor programının adıyla benzediği gerekçesiyle, İBB Kültür itirazıyla, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Sor isimli programının adı değiştirildi.
Armağan Çağlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun programlarının adı çakıştı: Ekranlara ara verdikten sonra YouTube kanallarında program yapmaya başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan'ın yeni programının adı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zor Sor programının adı ile çakıştı!
Çok yakın bir isim benzerliği oluşmasının ardından İBB birimleri konuyla ilgili harekete geçti.
İşte Armağan Çağlayan'ın yeni programının adı: Armağan Çağlayan'ın "Zor Ama Sor" programının ismi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalında yayınlanan "Zor Sor" programının adıyla benzediği için değiştirildi.