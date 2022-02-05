Armağan Çağlayan Zor Ama Sor YouTube programına Ekrem İmamoğlu şoku İBB kültür itiraz etti!

Armağan Çağlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun programlarının adı çakıştı: Ekranlara ara verdikten sonra YouTube kanallarında program yapmaya başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Çağlayan'ın yeni programının adı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Zor Sor programının adı ile çakıştı!