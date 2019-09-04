Armağan Çağlayan İstanbul'u terk etti yeni mesleği herkesi şaşırttı

Milyonların televizyon yapımcısı ve sunucusu olarak tanıdığı Armağan Çağlayan, uzun süren sessizliğinin ardından yeniden gündeme geldi. Herkesin, sivri dili ve eleştirel tavrıyla tanıdığı Çağlayan, artık asıl mesleğini yapmak için üniformasını giydi.