Arkas Holding'in sahibi Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük Merve Sakallı ile evlendi
TÜRKİYE'nin en zengin iş adamı 77 yaşındaki Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Merve Sakallı ile evlendi. Lucien Arkas, Arkas Holding'in sahibi. Yeni eşi ise İzmirli. 77 yaşındaki işadamının bu 4. evliliği oldu.
TÜRKİYE'nin en zengin iş insanlarından olan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi. 1945 doğumlu Arkas bu kez hayatını, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile birleştirdi.
Arkas Bağlarında düğün! : Çiftin düğünleri 25 Haziran günü, İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Arkas Bağları'nda gerçekleşti. Lucien Arkas'ın nikah şahitliğini Fransa Büyükelçisi Herve Magro, müstakbel eşinin şahitliğini de Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak gerçekleştirdi.
Çiçeği burnunda çift, nikah merasimi öncesinde Alaçatı'da bir butik otel açılışına imza attı. Otelin işletmesini ise iş adamının 35 yaşındaki eşi Merve Sakallı'nın yürüteceği düşünülüyor.
Lucien Arkas'ın önceki evlilikleri
Lucien Arkas'ın ilk eşi ve çocuklarının annesinin hayatını kaybettiği, ikinci eşi ile boşandığı, üçüncü eşi ile de bir çocukları dünyaya geldikten sonra boşandıkları biliniyor.