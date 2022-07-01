Arkas Holding'in sahibi Lucien Arkas kendisinden 42 yaş küçük Merve Sakallı ile evlendi

TÜRKİYE'nin en zengin iş insanlarından olan, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 77 yaşındaki Lucien Arkas, 4'üncü kez evlendi. 1945 doğumlu Arkas bu kez hayatını, 35 yaşındaki Merve Sakallı ile birleştirdi.