'Arkamda kapı gibi başsavcı var' diye kadın avukatın hayatını kararttı! 9 günde 115 kez aradı
İZMİR'de yaşayan Belaruslu avukat Maryia Konak'ı 6 ay boyunca telefonla taciz eden, 9 günde 115 kere arayan tacizci Mustafa U., tüm uyarılara rağmen "Benim arkamda kapı gibi başsavcı var" dierek kulak tıkadı. Kadın avukatı mesajlarıyla taciz ederek adeta hayatını zindana çevirdi.
İzmir'de yaşayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak (37), Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğradı. Maryia Konak hayatında hiç görmediği Mustafa U.'nun 6 ay devam eden tacizleri nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu.
Avukat Konak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, şüphelinin farklı numaralardan sürekli hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığını belirtti.
Şüpheli Mustafa U.'nun 19 Nisan'da gönderdiği mesajında da şikayeti alan savcı T.Y.'nin ablasının arkadaşı olduğunu ve dosya ile özel olarak ilgilendiği iddiasında bulundu.
Savcı ablamız sağ olsun!
Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağ olsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.