'Arkamda kapı gibi başsavcı var' diye kadın avukatın hayatını kararttı! 9 günde 115 kez aradı

Savcı ablamız sağ olsun!

Mustafa U. mesajında, "Savcı ablamız sağ olsun. Karşısına aldı. Kola, çay ısmarladı. Ablamın en yakın arkadaşı vallahi billahi. Ablamın kankası savcı T., 'İstediği kadar avukat olsun. Ben onu hizaya getiririm' diyor" diye yazdığı anlaşıldı.