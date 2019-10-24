Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Hadise mezdeke oynayıp dans etti

Birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise, "Normalde ben pek doğum günü kutlamayı sevmem fakat bugün benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum. Bütün gece çok güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.