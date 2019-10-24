Arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Hadise mezdeke oynayıp dans etti
Yeni yaşını arkadaşlarıyla Etiler'de bir mekanda kutlayan Hadise, ardından mezdeke oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya hesabından yaptığı dansları paylaşarak gündeme gelen Hadise, yeni yaşında da bu alışkanlığından vazgeçmedi. Etiler'de bir mekanda yakın dostlarıyla kutlama yaparak 34. yaşına giren Hadise, çıkışta basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti.
Birçok mesaj ve hediye aldığını söyleyen Hadise, "Normalde ben pek doğum günü kutlamayı sevmem fakat bugün benim için bir akşam organize edilmiş, çok mutlu oldum. Bütün gece çok güzel mesajlar aldım, sevenlerime çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Son yıllarda aile içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor zamanlar geçiren Hadise, doğum günü dileğini ise huzur ve sağlıktan yana dilediğini söyledi.
Gecede kolyesi dikkat çeken Hadise sevgili sorusuna ise "Arkadaşlar her şeyden manşet çıkarmayın. Sevgiliden falan değil, bugün program için kullandım. Sevgiliden olsa da size bunu söylemem herhalde" diyerek cevap verdi.