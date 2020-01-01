Arkadaşlarının büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.