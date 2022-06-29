Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Ceren Moray bir ay önce dijital bir derginin yayın yönetmenliğini üstlenen Doğu Orcan ile Cihangir'de kameralara yakalanmıştı. Afallayan oyuncu 'arkadaşız' demekle yetinmişti. Bu sefer de Alaçatı'da birlikte görüntülenen çiftin eli ayağına dolaştı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Bakın nasıl yakalandılar...