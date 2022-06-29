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Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Avlu dizisiyle yıldızı daha çok parlayan Ceren Moray, daha önce de birlikte yakalandığı, bir dijital derginin yayın yönetmeni olan Doğu Orcan için 'arkadaşız' demişti. Alaçatıda tekrar götüntülenen çift, kameraları görünce ne yapacağını şaşırdı. Biraz afalladıktan sonra ortadan kayboldular.

Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Ceren Moray bir ay önce dijital bir derginin yayın yönetmenliğini üstlenen Doğu Orcan ile Cihangir'de kameralara yakalanmıştı. Afallayan oyuncu 'arkadaşız' demekle yetinmişti. Bu sefer de Alaçatı'da birlikte görüntülenen çiftin eli ayağına dolaştı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Bakın nasıl yakalandılar...

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Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Başarılı oyuncu Ceren Moray uzun süredir birlikte olduğu Fransız sevgilisi Nico Brun ile 2017’de Bodrum’da nikah masasına oturmuştu.

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Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Düğünde çok eğlendikleri kareler basına da yansımıştı.

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Arkadaşız demişti! Ceren Moray fena halde yakalandı, Alaçatı'da köşe kapmaca oynadı! Doğu Orcan ile...

Ancak evlilik aşkı öldürdü ve çift beş yılın sonunda geçen nisanda boşandı.

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