Arkadaşının lafına alındı 4 ayda 'olmaz' denileni yaptı

İçimde yara oldu: Bahadır Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin bir fotoğrafla başladığını belirterek, "Bana çektiği fotoğrafı paylaşmak isteyince 'tanker' dedi. İçimde yara oldu. Zayıflayacağımı söyleyince inanmayarak dalga geçti." dedi. Kilo verdiği için artık daha mutlu olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti: