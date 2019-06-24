Arkadaşının lafına alındı 4 ayda 'olmaz' denileni yaptı
RİZE'de, arkadaşının kiloları nedeniyle "Tanker gibisin" sözüne alınınca zayıflamaya karar veren Bahadır Türüt, 4 ayda diyet ve spor ile 33 kilo verdi.
Rize'de yaşayan ve bir televizyon kanalında ana kumandada tekniker olarak çalışan 31 yaşındaki Türüt, aynı televizyon kanalında kameraman arkadaşı Servet Bayrak'tan fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak isteyen Türüt, arkadaşının "Tanker gibisin. Bu fotoğraf paylaşılır mı?" sözleriyle şaşkına döndü.
Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmayan Türüt, arkadaşıyla kısa sürede zayıflayacağı konusunda iddiaya tutuştu. Türüt, 4 ayda ekmeği azaltırken yediği yemeklere dikkat etmeye başladı.
Bu sürede işine yürüyerek gidip gelmeye başlayan Türüt, her gün en az 8 kilometre yürüdü. Türüt, 4 ay sonunda 115 kilodan 82 kiloya düşmeyi başardı.
İçimde yara oldu: Bahadır Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin bir fotoğrafla başladığını belirterek, "Bana çektiği fotoğrafı paylaşmak isteyince 'tanker' dedi. İçimde yara oldu. Zayıflayacağımı söyleyince inanmayarak dalga geçti." dedi. Kilo verdiği için artık daha mutlu olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti: