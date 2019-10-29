Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik kendisine hayran bıraktırdı son paylaşımı olay
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, son sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.
14 Sezondır ekranlarda yer alarak efsaneleşen dizi haline gelen Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, bu sefer sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.
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Televizyon ekranlarında Arka Sokaklar izleyicisinin gözleri önünde büyüyen Yüsra Geyik, diziye ilk başladığı zamanlarda 16 yaşındaydı şimdilerde ise 29 yaşında ve herkesi güzelliğiyle büyülüyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yüsra Geyik'in son paylaşımı da herkesi mest etti. Geyik, en son paylaştığı leopar desenli mini elbisesiyle takipçilerinden övgüler aldı.
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Genç oyuncunun iddialı pozuna, ''Mükemmelsin'', ''Fıstık gibisin'' ve ''Çok tatlısın'' gibi yorumlar geldi.
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