Arka Sokaklar'ın Zeliş'i kırmızılar içinde şov yaptı! Yüsra Geyik nefesleri kesti

Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasına giren Arka Sokaklar 14 yıldır seyirci karşısına çıkarken dizinin genç güzeli Yüsra Geyik gündem oldu. Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.