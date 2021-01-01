Arka Sokaklar'ın Zeliş'i kırmızılar içinde şov yaptı! Yüsra Geyik nefesleri kesti
Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Yüsra Geyik yılbaşı için takipçilerini cesur pozlarıyla büyüledi.
Türk televizyon tarihinin efsane dizileri arasına giren Arka Sokaklar 14 yıldır seyirci karşısına çıkarken dizinin genç güzeli Yüsra Geyik gündem oldu. Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.
30 yaşındaki Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisiyle başlasa da asıl tanınması Arka Sokaklar sayesinde oldu.
Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de alkış toplayan Yüsra Zeliş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sıkça gündem oluyor.
Sosyal medya hesabında 313 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.