Arka Sokakların Volkan komiseri Boğaç Aksoy müjdeyi annesiyle verdi
KANAL D'nin Arka Sokaklar dizisiyle yıldızı parlayan ve lenfoma kanserine yakalanan genç oyuncu Boğaç Aksoy annesiyle fotoğrafını paylaşarak ‘Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım’ notuyla iyileştiğinin müjdesini verdi.
Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan kötü haber gelmişti. Oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Annesiyle fotoğrafını paylaşan Boğaç Aksoy, ‘Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.
31 yaşındaki oyuncu, sağlık durumu hakkında merak edilenleri paylaştı. İşte Boğaç Aksoy'un o paylaşımı ve annesine notu...
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu.
Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Sağlık durumu merak edilen oyuncu, sevenlerine güzel haberi verdi.