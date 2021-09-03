Arka Sokakların Volkan komiseri Boğaç Aksoy müjdeyi annesiyle verdi

Rol aldığı "Arka Sokaklar" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Boğaç Aksoy'dan kötü haber gelmişti. Oyuncu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaç Aksoy, sevenlerinden dua istemişti. Annesiyle fotoğrafını paylaşan Boğaç Aksoy, ‘Beni iyileştirdin varlığım sen olmasan başaramazdım ve şimdi gidiyorsun. Ama kalbim senin yanında kaldı. Çok alıştım ben sana canım annem’ notunu düşmeyi de ihmal etmedi.