Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormıyak son haliyle yürek burktu! Huzurevinde yaşıyor

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Murat Ormiyak, yıllar sonra ortaya çıktı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan 79 yaşındaki usta sanatçının huzurevinde kaldığı öğrenildi. Tatlı Röportajlar'a konuşan Ormiyak, şu an yaşamını Taksim'de bir huzurevinde sürdürdüğünü söyledi.
"ARTIK TEKLİF GELMİYOR"
Ormiyak, röportajda içinde bulunduğu zor şartları ve setlere olan özlemini dile getirdi. Muhabirin "Arka Sokaklar’ı özlüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: