Arka Sokaklar'ın Tekin'i ve yaşça büyük sevgilisi yine olay! Kural tanımadılar
Kanal D'deki Arka Sokalar'ın Tekin'i Onur Bay ile güzel oyuncu Dilara Aksüyek, tüm kuralları çiğnedi. Üstelik bunu sokağa çıkma yasağı olduğu gün yaptılar.
Onur Bay, bir süre önce kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin arasındaki yaş farkı uzun bir süre magazin gündeminde konuşuldu.
Onur Bay, yaş farkına takılanlara "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek cevap verdi.
Çok konuşulan çift, bu kez kural tanımazlıklarıyla gündeme geldi. Dilara Aksüyek ile Onur Bay, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.
Sadece paket servis hizmeti veren bir restorana giren oyuncu çift, yemeklerini mekanda yedi.