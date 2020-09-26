Arka Sokaklar'ın Sinem'i Gizem Terzi'nin üstsüz pozu şaşırttı beğeni yağdı

14. sezonu geriden bırakan efsane dizi Arka Sokaklar 15. sezonu ile bu Kanal D'de seyirci karşısına çıkarken, diziye yeni katılan genç oyuncu gündem oldu. Yeni sezonda Sinem karakteriyle diziye dahil olan Gizem Terzi'nin sosyal medyadaki pozları olay oldu.