Arka Sokaklar'ın Sinem'i Gizem Terzi'nin üstsüz pozu şaşırttı beğeni yağdı
Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisine yeni sezonda katılan güzel oyuncu Gizem Terzi cesur pozları ile beğenileri topladı.
14. sezonu geriden bırakan efsane dizi Arka Sokaklar 15. sezonu ile bu Kanal D'de seyirci karşısına çıkarken, diziye yeni katılan genç oyuncu gündem oldu. Yeni sezonda Sinem karakteriyle diziye dahil olan Gizem Terzi'nin sosyal medyadaki pozları olay oldu.
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Güllerin Savaşı, Ankara'nın Dikmeni, İnadına Aşk dizilerinde rol alan genç oyuncu, Arka Sokaklar'daki performansıyla seyirciden tam not aldı.
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Ekibin genç polis memuru Gizem Terzi'nin ilk bölümden sonra sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı arttı.
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Yaklaşık 8 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun yaptığı cesur paylaşımlar takipçilerini adeta büyülüyor.
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