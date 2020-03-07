Arka Sokaklar'ın Pınar'ı son haliyle şoke etti bakın şimdilerde ne iş yapıyor
14 sezondur ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Aydın, son haliyle şaşırttı. Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde ise oyunculuk yapmıyor, bakın ne iş ile ilgileniyor.
Arka Sokaklar dizisinde Pınar karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Aydın, ilk olarak 2004 yılında ekranlarda ilgiyle izlenen Akademi Türkiye yarışmasıyla tanınan genç yeteneklerdendi.
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Yeteneği ve güzelliğiyle büyüleyen Pınar Aydın'a şöhret yolu, o yarışma sayesinde açıldı. Üstelik Pınar Aydın, rakiplerinden Özgür Çevik'le aşk yaşamaya başlayınca program daha çok izleyici kazandı.
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Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Pınar Aydın, ilerleyen zamanlarda Özgür Çevik'le olan ilişkisini sonlandırdı.
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Savcı Karısı, Akasya Durağı ve O Hayat Benim gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu, en çok Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak dikkatleri üzerine çekti.
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