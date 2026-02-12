Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği...

Akademi Türkiye'nin en parlak isimlerinden biri olan Pınar Aydın, yarışmada gösterdiği başarı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmişti. Kıvırcık saçları, güzel sesi ve enerjik duruşuyla kısa süre içinde Türkiye'nin dört bir yanından tanınan Aydın, o dönem popülerliğini zirveye taşımıştı.