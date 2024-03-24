Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü....
Uğur Pektaş, her şeyi bıraktı, maneviyata yöneldi! Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından çeşitli dizi projelerinde yer alarak oyunculuğa adım atan ünlü isim, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. .
Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü....
Survivor yarışmasıyla tanınan ve çeşitli dizi projeleriyle oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın, partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü biliniyor.