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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü....

Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

Uğur Pektaş, her şeyi bıraktı, maneviyata yöneldi! Survivor yarışmasıyla tanınan ve ardından çeşitli dizi projelerinde yer alarak oyunculuğa adım atan ünlü isim, son haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. .

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi, herkesi şaşırtıyor. İşte Uğur Pektaş'ın son görüntüsü....

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

Survivor yarışmasıyla tanınan ve çeşitli dizi projeleriyle oyunculuğa adım atan Uğur Pektaş, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Arka Sokaklar'ın Murat Komiser'iydi! Uğur Pektaş maneviyata yöneldi! Son halini kimse tanıyamıyor... .

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Pektaş'ın, partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü biliniyor.



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