Arka Sokaklar'ın Metin'i fena aşka geldi sevgilisine bakın!
Türk ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel gözümüzün önünde büyüyen isimlerden. Çocuk yaşta ekranlara çıkan Göksel, şimdilerde 27 yaşında genç bir oyuncu. Sosyal medyasında sık sık pozlarını paylaştığı sevgilisi bakın kim...
2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini canlandıran Furkan Göksel aşka geldi. 2019'da ayrıldığı yapıma 2021'de geri dönen genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Kader Bozkurt ile Bebek'te görüntülendi.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Komiser’in (Özgür Ozan) oğlu 'Metin Çoban' karakterini canlandıran Furkan Göksel, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Kader Bozkurt’la Bebek’te objektiflere yansıdı.
Tatlı yemek için Bebek Waffle’a giren ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen aşıklar, birbirlerine sarılarak, uzun süre sohbet etti.
Hep sen yanımda ol: 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin yaş gününü, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” mesajıyla kutlamıştı.