Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'ya bıçaklı saldırı görüntüleri

Arka Sokaklar'ın başarılı oyuncusu Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ile, "Bir Baba Hamlet" adlı oyunlarını sergilemek için İzmir'e gitti. Bir yerde arkadaşıyla oturan Çoruh, bu sırada caddeden geçen bir sürücü bilinçli olarak sokaktaki köpeklerin üzerine sürdü.