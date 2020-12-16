Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddiası! Açıklama geldi
Kanal D'de uzun yıllar yayımlanan Arka Sokaklar dizisinden Şevket Çoruh'un ayrılacağı iddiası hayranlarını korkuttu. Erler Film, açıklama yaptı.
2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağı iddiaları hızla yayıldı. Erler Film, Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'dan ayrılacağı yönünde çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Erler Film tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verdi:
''Arka Sokaklar dizisinde sürpriz gelişme! üst başlığı ile başlayan ve Mesut Komiser karakterini büyük başarıyla canlandıran Şevket Çoruh’un diziden ayrıldığı haberi doğru değildir.''
Dizi çekimlerinin pandemi önlemleri alınarak devam ettiği dile getirilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:
''16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır.''
''Arka Sokaklar’ın yıllardır devam ediyor olmasının temelinde setlerde zor rastlanır bir ekip anlayışının, sanatçı sorumluluğunun ve Türker İnanoğlu gibi bir yöneticinin bulunması gerçeğidir.''