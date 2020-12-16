Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh diziden ayrılıyor iddiası! Açıklama geldi

Dizi çekimlerinin pandemi önlemleri alınarak devam ettiği dile getirilen açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

''16 yıldır başarıyla devam eden dizinin yeni sezonda da aynı ilgiyi görüyor olmasına rağmen bu tür yalan haberlerin çıkıyor olması elbette manidardır.''