Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?": Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanan kişinin ''Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?" sözlerine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldırdı.