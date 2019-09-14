Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı
Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, İzmir'de sergilediği oyunun ardından oyuncu Murat Akkoyunlu ile kalabalık bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.
Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri tiyatrocu Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, 'Bir Baba Hamlet' isimli oyunun turnesi için gittikleri İzmir'de bıçaklı saldırıya uğradı.
Oyunun bitiminden sonra organizatör Ferhat Aydoğdu ile bir restorana giden Çoruh ile Akkoyunlu, yemek yedikleri sırada park eden bir otomobilin sokak köpeğini ezdiğini gördü.
''Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?": Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu, uyarıda bulundukları otomobili kullanan kişinin ''Ünlüsünüz diye niye artistlik yapıyorsunuz?" sözlerine maruz kaldı. Kısa bir süre sonra da kalabalık bir grup bıçaklarla Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldırdı.
Saldırganlar yara almadı: Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'ya saldıran kişilerin yemek yedikleri restoranın yanındaki türkü barda çalışanlar olduğu öğrenildi. Çoruh, Akkoyunlu'nun yanı sıra Ferhat Aydoğdu ve misafirleri olan iki kişi saldırıdan yara almadan kurtulurken olay yerine intikal eden polisler tarafından koruma altına alındılar.