Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh ve Özge Turna çiftinden müjdeli haber geldi!
Arka Sokaklar dizisinin ünlü oyuncusu Şevket Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olacağını duyurdu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerine yaptığı paylaşımında müjdeli haberi duyurdu.
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'Arka Sokaklar' dizisinin 'Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özge Turna ile 2018 yılında dünyaevine girdi.
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Borçları nedeniyle düğün yapamayan çiftten yeni yılın ilk müjdeli haberi geldi. Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ikinci kez baba olacağını duyurdu.
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Hamile eşinin karnını tuttuğu pozunu yayınlayan Çoruh, paylaşımına, "Gel Turna'm, şen bağım... 2020 Turna karşılaması..." notunu düştü.
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