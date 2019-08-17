Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Furkan Göksel diziden ayrıldı! İşte böyle duyurdu

Genç oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra.