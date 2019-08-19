Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'ın tatil paylaşımı yıktı!
Survivor 2010'da şampiyon olan Merve Oflaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hayranlarından bazıları güzel oyuncuya ateş emojileri ile karşılık verdi.
Arka Sokaklar'ın Bahar Komiser'i Merve Oflaz sezonun sona ermesinin ardından tatiline Marmaris'te devam ediyor. Survivor'ın ilk ve tek kadın şampiyonu olan Oflaz sık sık paylaşımlarında bulunmayı da ihmal etmiyor.
Kanal D ekranında 13. sezonunu tamamlayan ve 14. sezonuna yeniliklerle başlayacak olan Arka Sokaklar dizisinin Bahar komiseri, Marmaris’ten yine çok konuşulacak bir fotoğraf paylaştı.
Plajda suyun içinde elinde kadehiyle keyif pozu veren Merve Oflaz, altına "Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki" notunu paylaştı. Oflaz'ın bu paylaşımı hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Birçok hayranı ateş emojisi bırakırken bazıları da dizideki geleceği hakkında sorular sordu.
Merve Oflaz geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mert Işık ile Çeşme’de tatil yapmıştı. ATV araçlarına binen Oflaz ve Çetin, objektife gülümseyerek poz vermişti.