Arka Sokaklar'ın Bahar Komiseri Merve Oflaz'ın tatil paylaşımı yıktı!

Plajda suyun içinde elinde kadehiyle keyif pozu veren Merve Oflaz, altına "Giderken bıraktığın fotoğraf seni bende yaşatmaz ki" notunu paylaştı. Oflaz'ın bu paylaşımı hayranlarından çok sayıda beğeni topladı. Birçok hayranı ateş emojisi bırakırken bazıları da dizideki geleceği hakkında sorular sordu.