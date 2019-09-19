Arka Sokaklar'ın Bahar komiseri Merve Oflaz'ın makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak hafızalara kazınan Merve Oflaz, dizide 3. sezonunu yaşıyor. Yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımları ile geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu üzerinden attığını gösteren Merve Oflaz, yeni sezonu bir hayli enerjik başladı.