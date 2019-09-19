Arka Sokaklar'ın Bahar komiseri Merve Oflaz'ın makyajsız hali takipçilerini şaşırttı
Kanal D ekranında 14. sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinde Bahar komiser karakterini canlandıran Merve Oflaz'ın makyajsız hali ortaya çıktı.
Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak hafızalara kazınan Merve Oflaz, dizide 3. sezonunu yaşıyor. Yaz aylarında yaptığı tatil paylaşımları ile geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu üzerinden attığını gösteren Merve Oflaz, yeni sezonu bir hayli enerjik başladı.
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Arka Sokaklar dizisinde aksiyon sahnelerinde sıklıkla yer almakta olan oyuncu, hayvan hakları konusunda da bir hayli duyarlı.
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Oyuncu, Instagram hesabından kedisiyle pozunu paylaştı. Makyajsız en doğal halini hayranlarının beğenisine sunan oyuncu, hayvan sevgisini aşıladığı içinde de takdir topladı.
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Merve Oflaz’ın makyajsız hali takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Dizideki rol arkadaşı Yüsra Geyik de emojili yanıt paylaşarak, destekte bulundu.
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