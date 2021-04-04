Arka Sokaklar'daki cinsel saldırı sahnesi olay oldu! Yüsra Geyik paylaşımıyla isyan etti
15 sezondur Kanal D'de seyirciyle buluşan Arka Sokaklar'ın bu haftadaki bölümündeki cinsel saldırı sahnesi çok konuşuldu.
Kana D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' 2 Nisan Cuma akşamı 584. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme 'Zeliş' karakterini canlandıran Yüsra Geyik'in cinsel saldırıya uğraması damga vurdu.
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü, kendisine ateş açan Giray’ın annesi Nevbahar’ı vurdu. Giray bunun intikamını almak için Zeliş’in peşine düştü ve ona işkence yaptı.
Zeliha, uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tuttu. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha’dan kan dondurucu haberi öğrendi.
Bu sırada Hüsnü de Esra ile birlikte Gazi’de oturuyordu. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi’ye geldi. Duyduklarının ardından Hüsnü'nün dünyası başına yıkıldı.