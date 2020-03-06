Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık Kanal D dizisine veda etmeye hazırlanıyor
Arka Sokaklar dizisinde sevenlerini üzecek bir ayrılık yaşanacak. Başarılı oyuncu, 18 bölümün ardından diziye veda etmeye hazırlanıyor.
Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alarak 14 yıldır yayımlanan Arka Sokaklar'da bir oyuncu diziye veda etmeye hazırlanıyor. Yapımcılığında Türker İnanoğlu'nun imza attığı dizide 18 bölümün ardından yaprak dökümü yaşanacak.
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Mert Öcal ile beraber Arka Sokaklar dizisine giriş yapan Wilma Elles, 18 bölümün ardından diziye veda edecek. Elles, herkesin ilgiyle izlediği dizi Arka Sokaklar'dan 547. bölümünde ayrılıyor.
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Wilma Elles, Arka Sokaklar dizisine gireceğini sosyal medyadan paylaştığı bu fotoğraf ile duyurmuş, 519. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlamıştı.
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Peki, Wilma Elles kimdir?
18 Ekim 1986 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Wilma Elles, Alman vatandaşıdır. İkisi erkek, biri kadın 4 kardeşi vardır.
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