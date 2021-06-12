Arka Sokaklar'da Rıza Baba depremi! Zafer Ergin'in yeni dizisi ortaya çıktı
Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan'ın başrollerinde yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden gelen 3. ayrılık iddiası ortalığı karıştırdı.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında ekrana gelen Arka Sokaklar kısa sürede ekranların fenomen yapımlarından biri haline geldi. 600 bölüme merdiven dayayan dizi reyting listesindeki yükselişini yıllara rağmen sürdürüyor.
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18 Haziran akşamı 594. bölümüyle ekrana gelecek olan Arka Sokaklar sezon finali yapacak.
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15 yıldır dizide rol alan isimlerin peş peşe gelen ayrılık haberleri seyirciyi şaşkına çevirdi.
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Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin Çoban'ı canlandıran Onur Bay Arka Sokaklar'dan ayrılma kararı almıştı.
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